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Джикия — об арбитрах на Кубке в Катаре: судьи вообще не судят, просто форму надели

Джикия — об арбитрах на Кубке в Катаре: судьи вообще не судят, просто форму надели
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о работе арбитров на матчах Кубка Матч Премьер, который проходит в Катаре.

«Проблема в том, что на судьях сэкономили. Плохо судят? Они вообще не судят, просто форму надели. Каждый матч — ошибки, пенальти очевидные не ставят», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

В эти минуты «Спартак» играет матч 3-го тура турнира с «Партизаном». К 65-й минуте счёт 2:2. У «Спартака» забитые мячи на счету Романа Зобнина и Александра Соболева. В составе «Партизана» результативные удары у Страхини Павловича и Сейдубы Сума. С 42-й минуты красно-белые играют в большинстве после удаления Бибраса Натхо.

Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. После этого красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграли «железнодорожникам» в серии пенальти (2:4).

Тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком», после призвал команду уйти с поля
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