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Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Севильей»

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Севильей»
Футбол / Испания 0

Нападающий Фёдор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура испанской Примеры с «Севильей».

Заявка «Сельты»: Альварес, Рубен, Вильяр, Мальо, Араухо, Оласа, Айду, Мурильо, Йокушлу, Суарес, Бельтран, Рафинья, Брадарич, Мендес, Смолов, Аспас, Систо, Фернандес, Мина.

Матч 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья» состоится завтра, 9 февраля, на стадионе в Виго. Начало — в 20:30 мск.

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах аренды. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона. Напомним, Смолов уже выходил на поле в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1). Игрок провёл на поле 13 минут.

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