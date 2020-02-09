«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», прервав 6-матчевую победную серию в Бундеслиге
«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева имели солидное преимущество во владении мячом (70% против 30%), однако на количестве нанесённых ударов в матче оно практически не отразилось. Игроки «Баварии» нанесли 11 ударов, 3 из них пришлись в створ ворот, футболисты «РБ Лейпциг» — 9 (1 в створ ворот).
«Бавария» сохранила лидерство в чемпионате Германии, набрав 43 очка. «РБ Лейцпиг» занимает 2-е место, имея в активе на очко меньше.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Кёльном» (16 февраля). «РБ Лейпциг» днём ранее на своём поле будет принимать бременский «Вердер».
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