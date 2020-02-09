Зидан обошёл Моуринью по числу побед с «Реалом» в чемпионате Испании
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1) одержал свою 88-ю победу в Примере в качестве наставника «Королевского клуба».
По этому показателю французский специалист опередил португальца Жозе Моуринью (87), который тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года и проработал с клубом до мая 2018 года. Спустя девять месяцев француз вернулся в клуб.
«Реал», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Следующий матч мадридский клуб проведёт 16 февраля на своём поле с «Сельтой».
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020
Зидан попал в ДТП возле тренировочной базы «Реала»
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:25
- 9 февраля 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:31
-
23:15
-
23:11
-
22:42
-
22:36
-
22:26
-
22:14
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:55
-
21:52
-
21:32
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:05
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:26
Партнерский контент