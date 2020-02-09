Зидан обошёл Моуринью по числу побед с «Реалом» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1) одержал свою 88-ю победу в Примере в качестве наставника «Королевского клуба».

По этому показателю французский специалист опередил португальца Жозе Моуринью (87), который тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года и проработал с клубом до мая 2018 года. Спустя девять месяцев француз вернулся в клуб.

«Реал», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Следующий матч мадридский клуб проведёт 16 февраля на своём поле с «Сельтой».

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