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Игроки устроили массовые разборки в матче с участием «Балтики». Судьи ушли с поля

Игроки устроили массовые разборки в матче с участием «Балтики». Судьи ушли с поля
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В товарищеском матче между «Балтикой» и туркменским «Алтын Асыр» случилась массовая потасовка с участием игроков двух команд.

Инцидент случился за 10 минут до конца встречи после фола, совершенного кем-то из игроков российского клуба. В потасовке приняли участие и запасные игроки обеих команд. Арбитры, работавшие на матче, смотрели за происходящим со стороны. Через время они приняли решение уйти с поля. Доработать встречу они отказались, даже когда конфликт был улажен. В итоге в качестве судей оставшиеся десять минут встречи провели тренер «Балтики» Шалва Керашвили, администратор и старший тренер Михаил Семёнов и массажист команды Игорь Раков.

Сам матч между завершился со счётом 3:1 в пользу «Балтики».

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