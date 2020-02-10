Фернандес — о матче с «Зенитом»: большой команде не к лицу так падать во втором тайме

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал результат товарищеского матча с «Зенитом» (2:3).



«Матч ЦСКА и «Зенита» — это российское «класико». Игра получилась хорошей, хотя и складывалась для нас непросто. В первом тайме мы владели инициативой, забили два гола. Второй тайм не был для нас удачным. Но тем не менее могу сказать, что матч сослужит нам хорошую службу: когда начнётся чемпионат, мы постараемся не допустить того, что произошло во втором тайме. В целом игра на 100% пойдёт нам на пользу. Через такие поединки мы готовимся, набираем кондиции.



Такая команда, как ЦСКА, не может играть два настолько разных тайма. Какой смысл проводить такие хорошие 45 минут, если дальше ты теряешь всё преимущество, которое таким трудом добывал? Мы работаем над своими ошибками, над тем, чтобы это не было тенденцией. Большой команде не к лицу так падать во втором тайме, но мы исправимся!» — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

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