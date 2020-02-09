Гончаренко: матч с «Зенитом» вскрыл проблемы ЦСКА в обороне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении в товарищеском матче с «Зенитом» (2:3).

«Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить своё состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла. Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счёте. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить.

Что касается пятиминутного провала в нашей игре, то ещё раз скажу: это та ситуация, которую мы должны устранить. Мы потеряли нити игры. Это мне напомнило матч с «Лудогорцем». Это не чёрная оценка – объективная", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.