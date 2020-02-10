«Рига» в первом матче при Кононове обыграла российский клуб

Латвийская «Рига» добилась победы в первом матче под руководством Олега Кононова.

В товарищеском матче латыши добились победы над московской «Родиной», которая выступает в Профессиональной футбольной лиге в группе «Запад». Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Элвис Стуглис.

53-летний Кононов в бытность футболистом выступал за «Искру» (Смоленск), «Днепр» (Могилёв), «Зарю» (Луганск), КИМ, «Фрайбург», «Локомотив» (Витебск), «Двину», «Строитель» (Витебск), «Рух» (Хожув), «Нафтан» и «Торпедо» (Минск). После завершения карьеры футболиста Кононов стал тренером и возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Локомотив», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» он становился бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2014/2015.