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Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Приятно, что наши интересы совпадают

Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Приятно, что наши интересы совпадают
Футбол / Прочие турниры 0

Новый главный тренер «Риги» Олег Кононов, ранее работавший в «Спартаке» и других российских клубах, прокомментировал своё назначение.

«Я очень рад оказаться в этом клубе, замечательном городе. В первую очередь это клуб, который ставит перед собой большие цели и добивается их, если говорить о чемпионате Латвии, а также играет в Лиге чемпионов и также хочет добиваться поставленных целей. Для меня очень важно, что команда амбициозная и хочет прогрессировать.

Команда пытается демонстрировать хорошую игру и хочет играть в атакующий футбол. Смотрел матчи как в чемпионате, так и сейчас на сборах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают, потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результата. Хотел бы помочь команде дальше прогрессировать», — сказал Кононов в ролике, опубликованном в клубном «фейсбуке».

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