Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Приятно, что наши интересы совпадают

Новый главный тренер «Риги» Олег Кононов, ранее работавший в «Спартаке» и других российских клубах, прокомментировал своё назначение.
«Я очень рад оказаться в этом клубе, замечательном городе. В первую очередь это клуб, который ставит перед собой большие цели и добивается их, если говорить о чемпионате Латвии, а также играет в Лиге чемпионов и также хочет добиваться поставленных целей. Для меня очень важно, что команда амбициозная и хочет прогрессировать.
Команда пытается демонстрировать хорошую игру и хочет играть в атакующий футбол. Смотрел матчи как в чемпионате, так и сейчас на сборах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают, потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результата. Хотел бы помочь команде дальше прогрессировать», — сказал Кононов в ролике, опубликованном в клубном «фейсбуке».
- 6 февраля 2020
-
20:30
-
20:25
-
20:18
-
20:17
-
20:00
-
19:57
-
19:34
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:11
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:02
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55