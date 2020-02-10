Фирмино летом может перейти в «Баварию»
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает The Sun.
По информации источника, 28-летний бразильский футболист является приоритетной целью мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно. Отмечается, что «Ливерпуль» оценивает трансфер Фирмино в £ 75 млн (около € 90 млн).
Фирмино выступает в составе «Ливерпуля» с 2015 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач.
«Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бавария», имея в активе 43 очка, набранных в 21 матче, лидирует в чемпионате Германии.
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