Фирмино летом может перейти в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает The Sun.



По информации источника, 28-летний бразильский футболист является приоритетной целью мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно. Отмечается, что «Ливерпуль» оценивает трансфер Фирмино в £ 75 млн (около € 90 млн).



Фирмино выступает в составе «Ливерпуля» с 2015 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач.

«Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бавария», имея в активе 43 очка, набранных в 21 матче, лидирует в чемпионате Германии.