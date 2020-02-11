«Барселона» намерена закрыть сделку по Виллиану Жозе из «Реала Сосьедад» до конца недели

Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Marca.
По информации источника, 28-летний футболист является приоритетной целью каталонцев в связи с травмами форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Клуб отправит результаты медобследования травмы француза в Федерацию футбола Испании и узнает решение о возможности осуществления внутреннего трансфера.
Камнем преткновения может стать сумма отступных футболиста, которая составляет € 70 млн. «Барселона» проводит непростые переговоры с «Реалом Сосьедад», чтобы снизить цену на бразильца. В каталонском клубе хотят закрыть сделку до конца текущей недели.
Также «Барселона» рассматривает кандидатуры таких футболистов, как Лукас Перес из «Алавеса», Луис Суарес из «Сарагосы» и Лоренсо Морон из «Бетиса», но последние два варианта менее вероятны.
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