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Подмосковный спортивный фестиваль продолжает набор футболистов и хоккеистов

Подмосковный спортивный фестиваль продолжает набор футболистов и хоккеистов
Футбол 0

«Спортивная волна» продолжает набор любительских футбольных и хоккейных команд, а также спортсменов-одиночек, для участия в зимнем фестивале в подмосковном парк-отеле «Пересвет». Соревнования пройдут 21-24 февраля. Гостей ждут турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, боулингу, бильярду и исконно зимние виды спорта – хоккей, лыжный спорт, коньки.

Среди подтверждённых участников фестиваля легендарные спортсмены – Александр Мостовой, Роман Павлюченко, Александр Легков, Валерий Шмаров, Руслан Нигматуллин. Список звёзд будет пополняться вплоть до старта «Спортивной волны».

Обширная спортивная программа будет дополнена не менее разнообразной концертной и интеллектуальной. Фестиваль станет большим семейным праздником, где детей порадуют увлекательное шоу иллюзионистов и встреча Масленицы. Команды спортсменов, их жён, детей и друзей будут соревноваться не только на спортивных площадках, но и в рамках общекомандного зачёта.

Все подробности и условия участия на сайте фестиваля.

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