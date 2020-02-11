Итальянский художник изобразил Достоевского и Пушкина в форме сборной России
Итальянский художник Фабрицио Биримбелли изобразил писателей Фёдора Достоевского и Александра Пушкина в форме сборной России.
«Достоевский и Пушкин болеют за Россию. Это идея Фабрицио Биримбелли – итальянский художник обожает футбол. Перед чемпионатом Европы—2020 он изобразил культовых личностей в формах сборных. Для России – выбрал писателей», — сообщается в официальном «твиттере» российской национальной команды.
Сборная России заняла второе место в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и завоевала путёвку в финальный этап. На Евро-2020 россияне попали в группу В вместе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная России стартует 13 июня матчем с Бельгией.
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