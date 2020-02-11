Федун: «Спартак» окажет всю необходимую помощь родным Валерия Рейнгольда

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб окажет помощь родным бывшего игрока красно-белых Валерия Рейнгольда, ушедшего из жизни сегодня, 11 февраля.
«Всю необходимую помощь окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — приводит слова Федуна ТАСС.
Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но умер, несмотря на усилия врачей.
77-летний Рейнгольд — воспитанник «Динамо» и «Спартака». Большую часть карьеры провёл в стане красно-белых, выступая за клуб с 1960 по 1967 год. Играл также за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» — чемпион СССР 1962 года, двукратный обладатель Кубка СССР (1963, 1965). В последние годы жизни был футбольным экспертом.
- 11 февраля 2020
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