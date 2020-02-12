Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана»

43-летний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из возможных кандидатов на аналогичный пост в «Милане», сообщает итальянский журналист Calciomercato Даниэль Лонго в «Твиттере».
По информации источника, технический директор «Милана» Паоло Мальдини, помимо немецкого специалиста из «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника, рассматривает на пост главного тренера и наставника сборной Украины по окончании нынешнего сезона. В случае непопадания итальянского клуба в Лигу чемпионов или невыигрыша Кубка Италии по итогам текущего сезона «Милан» воспользуется пунктом в контракте нынешнего главного тренера клуба Стефано Пиоли, согласно которому он может быть уволен без какой-либо компенсации.
Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009. Он возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством жёлто-синим удалось выйти на чемпионат Европы — 2020.
«Милан», набрав 32 очка в 23 турах, занимает 10-е место в чемпионате Италии.
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