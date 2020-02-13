Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, родившийся в поселении Вузеница (Словения), в котором проживает менее 3 тыс. человек, поделился мыслями о жизни в Москве, а также рассказал, что удивило его в России.
«Как чувствую себя в многомиллионной Москве? У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя её по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжёлому трафику.
Что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице», — сказал Бийол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Бийол защищает цвета ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки.
Полное интервью с Яка Бийолом читайте на «Чемпионате».
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