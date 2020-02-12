Голкипер «Зенита» Рудаков перешёл в «Ростов»

«Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе голкипера Максима Рудакова, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
«Футбольный клуб «Зенит» желает Максиму Рудакову успехов в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.
Рудаков является воспитанником «Зенита». Голкипер дебютировал в составе молодёжной команды петербургского клуба в 2012 году и принял участие в 56 матчах. В 2016 году Рудаков перешёл в «Зенит» из Пензы на правах аренды, после чего вернулся в стан петербургской команды. С 2017 года вратарь выступал на правах аренды за финский ХИК, в составе которого в сентябре 2018 года стал чемпионом страны.
«Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (34) — на третьем месте.
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