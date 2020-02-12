Главный тренер «Реала Сосьедад»: Виллиан Жозе останется в клубе до конца сезона

Главный тренер клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Виллиана Жозе в «Барселону».
«У меня нет новостей относительно Жозе. Он играл на днях в матче с „Атлетиком“. Конечно, я не могу гарантировать, что Жозе не покинет „Реал Сосьедад“, но не думаю, что он станет это делать. Сейчас Виллиан с нами и хочет быть с нами. Считаю, что он останется в клубе до конца сезона. Я спокоен, потому что работа в команде протекает в обычном режиме. То, что Жозе провёл ещё одну неделю с нами, говорит о том, что он останется», — приводит слова наставника Mundo Deportivo.
Виллиан Жозе принял участие в 22 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне и стал автором 8 мячей. Контракт нападающего с «Реалом Сосьедад» рассчитан до 2024 года.
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