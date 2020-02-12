«Бавария» намерена летом приобрести защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано может перейти в другую немецкую команду, сообщает Bild.



По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб планирует приобрести защитника в летнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в € 53 млн. Действующее соглашение Юпамекано с «РБ Лейпциг» рассчитано до июня 2021 года.



Ранее сообщалось об интересе к Юпамекано со стороны других клубов, среди которых лондонский «Арсенал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» набрал в 21 матче 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. На 1-м месте — «Бавария» (43).