Гвардиола: если мы не обыграем «Реал» в Лиге чемпионов, то меня могут уволить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с «Реалом» в течение следующих двух недель. Этот процесс и эти две недели будут самыми счастливыми в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: «Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю», — приводит слова Гвардиолы Marca со ссылкой на Sky Sports.
Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 26 февраля. Ответная встреча пройдёт 17 марта.
Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством манчестерский клуб дважды становился чемпионом Англии.
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