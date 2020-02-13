Сарри прокомментировал интерес «Ювентуса» к Месси

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Вы задаёте мне вопрос о Месси, об игроке экстра-класса, у которого сейчас контракт с «Барселоной». Любой мой ответ будет неподходящим, ведь если бы я был одним из руководителей «Барселоны», я бы сказал: «Какого чёрта этому Сарри нужно?» Поэтому я лучше не буду отвечать», — сказал Сарри на пресс-конференции перед матчем с «Миланом».

Ранее появилась информация, что «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «ПСЖ» и «Ман Сити» заинтересованы в приобретении аргентинского форварда. Также СМИ подсчитали, что четырёхлетний контракт с Месси обойдётся итальянским клубам в € 350-365 млн.