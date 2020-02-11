В Италии подсчитали, в какую сумму Месси обойдётся клубам Серии А

Итальянское издание Tuttosport подсчитало, сколько денег придётся потратить клубам Серии А в случае приобретения форварда «Барселоны» Лионеля Месси.



Как сообщается, основная сумма рассчитывается из имиджевых прав Месси, которые принадлежат самому футболисту. Так как в «Барселоне» аргентинец получает € 35 млн на руки, то это минимум, на что он может согласиться в клубе за пределами Испании. С учётом выплаты налогов эта сумма вырастет до € 66 млн. Если появится возможность снизить ставку налогов, то затраты на Месси составят € 51 млн в год.



После потенциального перехода аргентинца общая сумма может колебаться от € 86 млн до € 91 млн в год. Таким образом, четырёхлетний контракт обойдётся клубам в € 350-365 млн.



Ранее появилась информация, что Месси может покинуть «Барселону» из-за разногласий с руководством клуба. Такие клубы, как «Ювентус», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Манчестер Сити», выразили готовность подписать нападающего сборной Аргентины.

Кака: допускаю, что Месси может покинуть «Барселону»