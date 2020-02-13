Б. Ротенберг: переход в «Сочи» — это шанс для Кокорина попасть в сборную России

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг выразил мнение, что переход в сочинский клуб поможет нападающему «Зенита» Александру Кокорину попасть в сборную России.
«Кокорин понимает, что для него переход в „Сочи“ — шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в Премьер-Лиге. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту. У него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даём им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.
Для него все пути открыты — он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть — если будет достоин, то попадёт в сборную России. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что в сборной демократичный подход», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
- 13 февраля 2020
-
14:00
-
13:57
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
13:04
-
12:37
-
12:37
-
12:17
-
12:02
-
11:51
-
11:39
-
11:28
-
11:28
-
11:12
-
11:04
-
11:01
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16
-
10:13
-
10:01
-
09:52
-
09:43
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
08:26
-
08:07
-
06:57
-
06:09
-
05:54
-
05:15
-
04:52