Б. Ротенберг: переход в «Сочи» — это шанс для Кокорина попасть в сборную России

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг выразил мнение, что переход в сочинский клуб поможет нападающему «Зенита» Александру Кокорину попасть в сборную России.

«Кокорин понимает, что для него переход в „Сочи“ — шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в Премьер-Лиге. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту. У него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даём им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.



Для него все пути открыты — он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть — если будет достоин, то попадёт в сборную России. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что в сборной демократичный подход», — приводит слова Ротенберга ТАСС.