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«Брайтон» начал внутреннее расследование в отношении четырёх футболистов

«Брайтон» начал внутреннее расследование в отношении четырёх футболистов
Футбол / Англия 0

«Брайтон» начал расследование в отношении своих игроков, которые пользовались шариками с «веселящим газом», сообщает Daily Mail.

В чемпионате АПЛ в настоящее время двухнедельная пауза, и футболисты отдыхают кто как умеет. В Сети было опубликовано видео, на котором игроки «Брайтона» Шейн Даффи, Паскаль Гросс, Леандро Троссард и Алиреза Джаханбакш вдыхают содержимое воздушных шариков. Вероятно, в шариках находился оксид азота, или «веселящий газ», который вызывает пьянящий эффект.

Сообщается, что руководство «Брайтона» обратило внимание на случившееся, и клуб официально объявил о начале расследования.

«Брайтон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 27 очков в 26 турах.

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