Дюков: Тиньков сказал, что стал спонсором РПЛ ради меня

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как шли переговоры о заключении спонсорского контракта между РПЛ и «Тинькофф Банк».

«Год назад общался с Олегом Тиньковым, мы начали с ним переговоры о том, чтобы его банк стал партнёром РФС. Но потом мы посчитали, что будет лучше, если он станет партнёром РПЛ. Я ему это порекомендовал, начались переговоры с Прядкиным. Я в них не участвовал, о сумме контракта я узнал неделю назад. Мне сказали, что это 300 млн + 75 млн, которые получит „Матч ТВ“. Мне сложно комментировать эту сумму, плохо знаю данный рынок.



Олег написал мне, что сделал это для меня. Это попытка сделать меня обязанным, но он опытный коммерсант. Если бы он этого не хотел, то не пошёл бы на это. Будем надеяться, что появятся интересные активности, это будет хороший кейс. Тогда желающих спонсоров будет больше», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.