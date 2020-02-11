Тиньков: мои слова от 2014-го остаются в силе. Я всего лишь акционер банка!

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в своём «инстаграме» высказался о заключении спонсорского контракта с Российской Премьер-Лигой.



«Чуть ниже вы можете прочесть мой пост про «ТинькоВ» vs «ТинькоФФ»… «Тинькофф» станет, не «Тиньков». Журналисты, уясните уже наконец.



Эта ситуация, я, правда, не уверен, если «Тинькофф» действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением «Зенита», всё-таки я из Питера, и это правда единственная евроуровня команда. Но «Тинькофф Банк» так решил, у банка миллионы владельцев карт «Тинькофф Блэк», это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял… Прекрасно! У «Тинькофф» бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд в 2020 году – пусть как хотят, так и тратят…



Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там ещё делают российский футбол, конечно, лучше)… Но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже… Я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через «Тинькофф Инвестиции»… Я не лезу в управление! Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель совета директоров банка. – Прим. «Чемпионата») полюбил российский футбол. А я пока смотрю английскую Премьер-лигу», — написал Тиньков.

«Выглядят как обсосы и играют как обсосы». Что говорил новый спонсор российского футбола Очень много ярких цитат.