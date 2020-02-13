Хавбек ЦСКА Гордюшенко подписал контракт с «Торпедо»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского ЦСКА Астемира Гордюшенко, сообщил, что футболист заключил соглашение с другим столичным клубом — «Торпедо».

«Гордюшенко сегодня подписал контракт с «Торпедо» на 2,5 года. Условия соглашения лучше узнать в клубе», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. В составе «армейцев» хавбек дебютировал в сентябре 2016 года. Во второй половине сезона-2018/2019 Астемир на правах аренды выступал за «Тюмень». В нынешней кампании 22-летний игрок ни разу не вышел на поле в Российской Премьер-Лиге.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе «автозаводцев» 51 очко.