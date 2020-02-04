В «Торпедо» опровергли информацию о переезде на стадион «Спартака»
В московском «Торпедо» прокомментировали информацию о переговорах со «Спартаком» о проведении весенних матчей на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».
«Информация, что «Торпедо» проведёт оставшиеся матчи на стадионе «Спартака», не соответствует действительности. Оставшиеся три матча, как мы и заявляли ранее, пройдут на территории спортивного городка «Лужники». По четвёртому матчу вопрос остаётся открытым, так как спортивный городок заявлен как домашняя арена футбольного клуба «Чертаново», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу в пресс-службе «Торпедо».
По регламенту ФНЛ, если команда борется за выход в РПЛ или выживание, матчи должны проходить в одно время и в один день с прямыми конкурентами.
Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Рассказываем
Поговорили с руководителями, тренерами и собрали все факты о командах, которые претендуют на выход в РПЛ.
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