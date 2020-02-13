Агент Отаменди не исключил ухода аргентинца из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Мартин Сендоа, агент защитника «Манчестер Сити» Николаса Отаменди, рассказал о планах клиента. Сендоа признался, что Отаменди может покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона. За английский клуб аргентинец выступает с 2015 года, в «Манчестер Сити» он перешёл из «Валенсии».

«Николас хочет закончить карьеру в «Ривер Плейте», до смерти хочет этого. Отаменди хорошо чувствует себя в «Манчестер Сити», играет больше, чем в прошлом году. Но если «Ривер» позовёт… Всё может случиться в июне.

Пока мне никто не звонил, «Ривер Плейт» не связывался со мной. Николас не будет навязывать свои услуги. Клуб должен сам позвонить ему. Один звонок может всё изменить.

Конечно, аргентинскому клубу будет очень тяжело предложить Отаменди такой же контракт. Николас — игрок топ-уровня, выступает в лучшей в мире лиге», — цитирует агента TyC Sports.

Контракт Отаменди с клубом истекает летом 2021 года.