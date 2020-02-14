Защитник «Челси» Зума рассказал, как Моуринью назвал его мешком с мусором

Защитник «Челси» Курт Зума поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью, в настоящее время возглавляющим «Тоттенхэм Хотспур».



«Не помню, что это был за матч, но мы проигрывали 1:3 на выезде. На следующий день Моуринью встретился со мной. Он привёл меня в свой кабинет и спросил, в порядке ли я. Я сказал «да», и он спросил, уверен ли я. Я снова ответил положительно, после чего он сказал: «Потому что ты был мешком с мусором в выходные». Прямо так, дословно. Я был ошеломлён, но сразу захотел ответить ему на поле. Помню, что меня задели эти слова, они повлияли на меня. Но я очень хотел показать, что способен реагировать.



Моуринью любит побеждать. Он использует все средства для этого. Я пришёл сюда в 19 лет, и он ставил меня в состав. Я получил возможности и играл. Не знаю, что думают другие, у всех своё мнение. Но лично я не согласен с тем, что Моуринью не даёт шанса молодым игрокам», — цитирует Зума Goal.com со ссылкой на RMC Sport.

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