Моуринью пришлось побриться налысо. Всё потому, что он не вовремя уснул

Кажется, после перехода в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью вновь расцвёл. Угрюмого и серьёзного португальца, работавшего в «МЮ», сменил тот самый задорный Special One. Пока что особенным результатами в АПЛ болельщиков «шпор» Жозе не радует, однако эпатажные выходки он уже совершает с завидным постоянством и усердием.

В конце января на пресс-конференции Моуринью сам себе задавал вопросы и отвечал на них, в начале февраля во время встречи с «Манчестер Сити» рассмешил болельщиков своим поведением, а спустя несколько дней вообще побрился налысо.

Позже он довольно забавно объяснил своё решение избавиться от волос на голове.



«Я уснул у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно. Так что я попросил подстричь меня под ноль, ведь, я надеюсь, они отрастут», — сказал Жозе.



Предвкушая очередной необычный поступок португальца, вспоминаем его прошлые странные выходки.



В наш текст не попал конфликт с Касильясом, потому что странным его вряд ли назовёшь. Также не будут упомянуты: байка про корзину с бельём и поручение Рамосу получить красную карточку, потому что в обоих этих случаях тренер действовал в интересах команды.

Поездка в полицейский участок из-за собаки

В минувшее Рождество Жозе настигло горе. Умерла любимая собака португальца Лея. Именно из-за этого йоркширского терьера в 2007 году тренер пошёл на конфликт с полицией. За неделю до финала Кубка Англии, в котором «Челси» играл против «МЮ», полицейским сообщили, что Моуринью вернулся с собакой из Португалии и не сделал ей необходимых прививок.



Восемь человек в форме сразу же отправилось к дому Жозе. Они потребовали, чтобы Моуринью отдал им собаку. Тем не менее находчивый португалец решил устроить побег своему питомцу. Он позвонил своему водителю и попросил его забрать Лею с черного хода. Полицейским Жозе сказал, что отправил собаку в Сан-Тропе.



Разозленные полисмены забрали португальца в участок. За противодействие полицейским ему грозил реальный тюремный срок, однако обошлось. Моуринью даже не пропустил финал Кубка Англии, в котором обыграл с «Челси» «красных дьяволов».

Шутка над начальником службы безопасности «Сантьяго Бернабеу»

В конец сезона-2012/2013 «Реалу» Моуринью тяжело давалась домашняя встреча с «Вальядолидом». В тот майский вечер на «Сантьяго Бернабеу» хозяева с большим трудом добыли победу, обыграв гостей со счётом 4:3.



Тем не менее накал поединка вовсе не мешал Жозе по-ребячески шутить. Во время игры португалец решил подколоть начальника службы безопасности стадиона. Он взял небольшой предмет, бросил его в работника «Сантьяго Бернабеу», а затем отвернулся, как ни в чём не бывало. Тем временем начальник службы безопасности безуспешно оглядывался в надежде догадаться, кто же всё-таки решил его разыграть.



Конечно, Жозе совершал и более странные поступки. Однако такое ребячество в серьёзном матче на виду у десятков тысяч человек и телекамер, сложно объяснить.

Эй, а у «Ливерпуля», кажется, есть шансы на чемпионство +22. «Сити» проиграл «Тоттенхэму» в невероятном матче.

«Венгер — вуайерист»

Летом 2005 года «Челси» проводил очень активную трансферную кампанию, а главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер регулярно её комментировал. Осенью Моуринью устал от повышенного интереса коллеги к своей команде и высказался о французском тренере чересчур жёстко.



«Венгер – это человек из тех, кого называют вуайеристами. Видимо, ему нравится следить за другими. Есть люди, у которых дома стоит телескоп, через который они следят за другими. Иначе почему он всегда концентрируется на «Челси»?» — говорил португалец.



Эти слова Моуринью положили начало многолетней войне португальца с французом. Даже несмотря на то, что позже Жозе извинился.

Тычок в глаз Тито Виланове

В матче Суперкубка Испании в 2012 году Жозе Моуринью чудил ещё до финального свистка. В начале второго тайма португалец сделал жест, демонстрирующий, что ему не нравится запах игроков «Барселоны». В первую очередь, Дани Алвеса и Лео Месси.



А уже после окончания проигранной встречи, когда на поле началась потасовка между футболистами обеих команд, Жозе совсем потерял над собой контроль. Разъярённый тренер зачем-то подбежал к Тито Виланове и ткнул его пальцем в глаз.



Позже Моуринью заявил, что не знал, с кем имел дело, однако всё-таки извинился.



К счастью для португальского тренера, «Барселона» не стала настаивать на серьёзном разбирательстве. В итоге Моуринью отделался лишь символической двухматчевой дисквалификацией в Суперкубке Испании.

Конфликт с врачом «Челси»

В последний сезон Моуринью в «Челси» у португальца начались проблемы уже в первом туре. Почти весь второй тайм домашней встречи с «Суонси» хозяева из-за удаления Куртуа играли вдесятером. Вдобавок, в конце матча ещё и Азар получил небольшое повреждение.



Когда бригада врачей во главе с физиотерапевтом Евой Карнейро побежала к бельгийцу, португалец неожиданно вспылил. Размахивая руками, Моуринью пересёк боковую линию поля и назвал девушку «дочерью проститутки». Жозе был недоволен тем, что из-за медиков на несколько минут «Челси» был вынужден играть вдевятером.

Несмотря на то, что действия португальца осудили общественность и Роман Абрамович, Карнейро в клубе с тех пор не работала. Впрочем, этот неприятный инцидент девушка вспоминает с юмором.



«Я не расстроилась, когда Моуринью назвал меня проституткой. Но я была опечалена тем, что мне приходилось смотреть на то, как его команда играет в футбол», — позже заявила Карнейро.

Драка с Эдерсоном

В сезоне-2017/2018, когда «МЮ» ещё претендовал на титул, «красные дьяволы» в 16-м туре АПЛ встречались на «Олд Траффорд» с «Манчестер Сити». Ту игру команда Моуринью проиграла со счётом 2:1 и в результате отстала от «горожан» на 11 очков. Неудивительно, что такую важную победу гости бурно отмечали в раздевалке с громкой музыкой.



Раздосадованный Моуринью решил испортить «праздник» футболистам «Сити», ворвался в раздевалку и попросил проявить уважение к своей команде. Агрессивное поведение Моуринью взбесило вратаря «Сити» Эдерсона. Бразилец стал ругаться с Жозе, за что вскоре получил от него бутылкой по голове. Вскоре другая бутылка прилетела уже в португальца.



Так, тренер «МЮ» стал зачинщиком потасовки, в результате которой помощнику Гвардиолы Микелю Артете рассекли бровь. Тогда лишь сотрудники службы безопасности «Олд Траффорд» сумели урегулировать конфликт.