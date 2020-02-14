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Агент сообщил о переходе Хубулова в карагандинский «Шахтёр», который тренирует Грозный

Агент сообщил о переходе Хубулова в карагандинский «Шахтёр», который тренирует Грозный
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший полузащитник «Алании», «Кубани» и «Анжи» Арсен Хубулов продолжит карьеру в Казахстане. Агент Антон Астафьев сообщил, что воспитанник осетинского футбола подписал контракт с клубом «Шахтёр» Караганда. Эту команду возглавляет известный специалист Вячеслав Грозный.

«После длительных переговоров клиент нашей компании Арсен Хубулов подписал контракт с футбольным клубом «Шахтёр» Караганда. Желаем Арсену покорить азиатский континент и, конечно, стать одним из самых ярких игроков чемпионата. Удачи, бро», — написал агент на странице в «Фейсбуке».

Последним клубом 29-летнего Хубулова был «Енисей», выступающий в ФНЛ. За красноярцев полузащитник провёл 24 матча и забил 1 мяч. Ранее футболист вызывался в молодёжную сборную России.

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