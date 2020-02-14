Моуринью: у Роуза были шансы, он ими не воспользовался

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал слова защитника команды Дэнни Роуза, который перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды. Ранее английский футболист заявил, что Моуринью не дал ему шансов, как другим защитникам команды.

«У Дэнни Роуза были отличные шансы, он принял участие в трёх очень важных матчах: с «Ливерпулем», «Олимпиакосом», а также с «Баварией» в Лиге чемпионов. Этими шансами Роуз не воспользовался», — цитирует Моуринью Football.London.

Арендное соглашение Роуза с «Ньюкаслом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Роуз выступал за «Тоттенхэм» с лета 2007 года. Контракт игрока со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста — € 20 млн.

В нынешнем сезоне за «Тоттенхэм» Дэнни принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и 4 встречах Лиги чемпионов. Защитник записал в актив 2 результативные передачи. В составе «Ньюкасла» англичанин провёл один матч.