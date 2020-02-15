«Кальяри» пожизненно запретил трём болельщикам приходить на стадион

Руководство итальянского клуба «Кальяри» объявил о пожизненном запрете на посещение домашнего стадиона команды для трёх болельщиков, позволивших себе расистские выходки во время матчей команды.

Совместная работа службы безопасности «Кальяри» и стюардов помогла установить личность фанатов. «Кальяри» никому не позволит ставить под сомнение ценности, которые дороги клубу и болельщикам. Это было, есть и будет нашим приоритетом", — говорится в заявлении клуба.

После 23-х туров «Кальяри» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В ближайшем матче команда с острова Сардиния примет на своём поле «Наполи».