«Кальяри» пожизненно запретил трём болельщикам приходить на стадион
Руководство итальянского клуба «Кальяри» объявил о пожизненном запрете на посещение домашнего стадиона команды для трёх болельщиков, позволивших себе расистские выходки во время матчей команды.
Совместная работа службы безопасности «Кальяри» и стюардов помогла установить личность фанатов. «Кальяри» никому не позволит ставить под сомнение ценности, которые дороги клубу и болельщикам. Это было, есть и будет нашим приоритетом", — говорится в заявлении клуба.
После 23-х туров «Кальяри» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В ближайшем матче команда с острова Сардиния примет на своём поле «Наполи».
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