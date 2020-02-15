Отказавший «Локомотиву» Ниасс может продолжить карьеру в Турции

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс может продолжить карьеру в Турции, где ему довелось играть с 2013 по 2014 год.
Как сообщает Fotospor, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор». Контракт сенегальца с «ирисками» истекает летом этого года, и в турецком клубе хотят получить игрока бесплатно, помня о его удачном выступлении за «Акхисар Беледиеспор».
Ранее «Чемпионату» стало известно, что Ниасса в зимнее трансферное окно пытался вернуть «Локомотив», цвета которого он защищал с 2014 по 2015 год. Однако переход не состоялся по решению форварда.
Ниасс принадлежит «Эвертону» с 2016 года. За четыре года он дважды уходил в аренду – в «Халл Сити» и «Кардифф Сити». В нынешнем сезоне нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.
- 15 февраля 2020
-
11:37
-
11:25
-
11:22
-
10:56
-
10:41
-
10:38
-
10:17
-
10:10
-
09:51
-
09:38
-
09:29
-
09:28
-
09:22
-
08:06
-
07:37
-
07:06
-
05:30
-
03:14
-
02:20
-
01:39
-
01:30
-
00:58
-
00:51
-
00:37
-
00:26
-
00:23
-
00:06
-
00:04
- 14 февраля 2020
-
23:54
-
23:35
-
23:34
-
23:17
-
23:14
-
22:52
-
22:34