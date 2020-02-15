Отказавший «Локомотиву» Ниасс может продолжить карьеру в Турции

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс может продолжить карьеру в Турции, где ему довелось играть с 2013 по 2014 год.



Как сообщает Fotospor, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор». Контракт сенегальца с «ирисками» истекает летом этого года, и в турецком клубе хотят получить игрока бесплатно, помня о его удачном выступлении за «Акхисар Беледиеспор».



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Ниасса в зимнее трансферное окно пытался вернуть «Локомотив», цвета которого он защищал с 2014 по 2015 год. Однако переход не состоялся по решению форварда.



Ниасс принадлежит «Эвертону» с 2016 года. За четыре года он дважды уходил в аренду – в «Халл Сити» и «Кардифф Сити». В нынешнем сезоне нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

«Локомотив» попытался вернуть Ниасса из «Эвертона», но игрок отказался от перехода