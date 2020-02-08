«Локомотив» попытался вернуть Ниасса из «Эвертона», но игрок отказался от перехода

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» делал предложение по аренде до конца сезона своего бывшего нападающего Байе Умара Ниасса, ныне выступающего за «Эвертон».
Летом у сенегальца истекает контракт с ливерпульским клубом, и «железнодорожники» хотели после аренды подписать его как свободного агента. Но детали контракта Ниасса не устроили, в связи с чем он предпочёл остаться в «Эвертоне» и в настоящее время рассматривает варианты в Англии и Турции.
Возвращение 29-летнего игрока в Россию возможно, но в другой клуб. Не исключёно также, что «Локомотив» сделает новое предложение по форварду.
Ниасс защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и результативными действиями не отметился.
- 8 февраля 2020
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