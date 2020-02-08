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«Локомотив» попытался вернуть Ниасса из «Эвертона», но игрок отказался от перехода

«Локомотив» попытался вернуть Ниасса из «Эвертона», но игрок отказался от перехода
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» делал предложение по аренде до конца сезона своего бывшего нападающего Байе Умара Ниасса, ныне выступающего за «Эвертон».

Летом у сенегальца истекает контракт с ливерпульским клубом, и «железнодорожники» хотели после аренды подписать его как свободного агента. Но детали контракта Ниасса не устроили, в связи с чем он предпочёл остаться в «Эвертоне» и в настоящее время рассматривает варианты в Англии и Турции.

Возвращение 29-летнего игрока в Россию возможно, но в другой клуб. Не исключёно также, что «Локомотив» сделает новое предложение по форварду.

Ниасс защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и результативными действиями не отметился.

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