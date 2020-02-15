Фото: фантастический перформанс фанатов дортмундской «Боруссии» перед матчем Бундеслиги

Болельщики дортмундской «Боруссии» отметились очередным красочным перформансом перед матчем 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» (4:0), который состоялся накануне, 14 февраля.



Перед началом встречи на фанатской трибуне «шмелей», известной как «Жёлтая стена», появились крупные баннеры, посвящённые Дортмунду. При этом мозаика на фоне менялась в цвете.

Фото доступно в «твиттере» «Боруссии».

«Боруссия» после победы в матче с «Айнтрахтом» набрала 42 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» только на одно очко, но мюнхенцы провели на один матч меньше. Тройку лидеров замыкает «РБ Лейпциг» (42), который также ещё не провёл встречу 22-го тура.



Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020