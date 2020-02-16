Источник: «ПСЖ» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Аллегри

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» поспорят за бывшего главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» является основным претендентом на Аллегри в случае отставки главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

«ПСЖ» в свою очередь преуспевает в чемпионате Франции, но руководство «парижан» хочет добиться успеха в Лиге чемпионов. Если Томасу Тухелю это не удастся, французский клуб попробует вступить в переговоры с Аллегри.

Ранее сообщалось, что после того как итальянский специалист покинул «Ювентус», он взял паузу, так как нацелен на работу в «МЮ» и внимательно следит за ситуацией в английском клубе.

В «старой синьоре» Аллегри проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.