Воспитанник «Спартака» Полубояринов стал игроком «Ротора»

Полузащитник Данил Полубояринов стал игроком «Ротора», сообщается на официальном сайте волгоградской команды. 23-летний футболист будет выступать под 24-м номером.



«Рад продолжить карьеру в «Роторе». Вместе с командой я прошёл два подготовительных сбора. Со всеми игроками познакомился, нашёл общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрёл взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие игрой и принести как можно больше пользы «Ротору», — отметил Полубояринов.



Полубояринов является воспитанником «Спартака». Хавбек выступал в составе молодёжной команды московского клуба, а также за «Спартак-2». Во второй половине 2019 года Полубояринов играл за «Энергетик-БГУ».