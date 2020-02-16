«Краснодар» — «Крылья Советов»: составы команд на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» на товарищеский матч в ходе тренировочного сбора команд в Испании. Начало — в 13:30 мск.



«Краснодар»: Сафонов, Ивашин, Бородин, Кайо, Стоцкий, Уткин, Черников, Жигулёв, Воротников, Кутовой, Онугха.



«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Лысцов, Бурлак, Анюков, Гацкан, Тимофеев, Иванов, Кабутов, Евинов, Голенков.

«Краснодару» сегодня предстоит провести ещё одну товарищескую встречу. Соперником «быков» станет «Мольде».

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.