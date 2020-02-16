Б. Ротенберг — о переходе Кокорина: завтра поеду на встречу с «Зенитом»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клубу осталось достичь договорённости с «Зенитом» об аренде форварда Александра Кокорина.
«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет, смогут ли клубы договориться. Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что всё будет очень позитивно. Болельщики „Сочи“ будут рады увидеть Кокорина в составе команды», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».
Напомним, «Сочи» объявил о договорённости с «Зенитом» об аренде Кокорина 21 января. Сам форвард долгое время отказывался от этого трансфера, после чего руководство сине-бело-голубых отправило его во вторую команду. 13 февраля Ротенберг сообщил, что Александр согласился перейти в «Сочи», эту информацию также подтвердил агент игрока. На следующий день в «Зените» заявили, что решения об аренде Кокорина пока нет.
- 16 февраля 2020
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