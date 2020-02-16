«Севилья» в большинстве ушла от поражения в матче Примеры с «Эспаньолом»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала барселонский «Эспаньол». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, отправивший мяч в ворота соперника 15-й минуте. До перерыва счёт сравнял нападающий «Эспаньола» Адриан Эмбарба. На 50-й минуте форвард У Лэй вывел гостей вперёд. В середине второй половины «Эспаньол» остался в меньшинстве из-за удаления хавбека Виктора Санчеса. Спустя 11 минут отличился полузащитник хозяев Сусо.

«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Хулена Лопетеги 40 очков. «Эспаньол» (19) — на предпоследнем, 19-м месте.