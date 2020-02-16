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«Севилья» в большинстве ушла от поражения в матче Примеры с «Эспаньолом»

«Севилья» в большинстве ушла от поражения в матче Примеры с «Эспаньолом»
Футбол / Испания 0

В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала барселонский «Эспаньол». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, отправивший мяч в ворота соперника 15-й минуте. До перерыва счёт сравнял нападающий «Эспаньола» Адриан Эмбарба. На 50-й минуте форвард У Лэй вывел гостей вперёд. В середине второй половины «Эспаньол» остался в меньшинстве из-за удаления хавбека Виктора Санчеса. Спустя 11 минут отличился полузащитник хозяев Сусо.

«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Хулена Лопетеги 40 очков. «Эспаньол» (19) — на предпоследнем, 19-м месте.

Испания - Примера. 24-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Окампос – 15'   1:1 Эмбарба – 35'   1:2 Лэй – 50'   2:2 Сусо – 80'
Удаления: нет / Санчес – 69'
Источник: «Севилья» может вернуть Эмери в случае отставки Лопетеги
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