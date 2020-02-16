«Севилья» в большинстве ушла от поражения в матче Примеры с «Эспаньолом»
В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала барселонский «Эспаньол». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Автором первого гола стал полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, отправивший мяч в ворота соперника 15-й минуте. До перерыва счёт сравнял нападающий «Эспаньола» Адриан Эмбарба. На 50-й минуте форвард У Лэй вывел гостей вперёд. В середине второй половины «Эспаньол» остался в меньшинстве из-за удаления хавбека Виктора Санчеса. Спустя 11 минут отличился полузащитник хозяев Сусо.
«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Хулена Лопетеги 40 очков. «Эспаньол» (19) — на предпоследнем, 19-м месте.
Испания - Примера. 24-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Окампос – 15' 1:1 Эмбарба – 35' 1:2 Лэй – 50' 2:2 Сусо – 80'
Удаления: нет / Санчес – 69'
Источник: «Севилья» может вернуть Эмери в случае отставки Лопетеги
Читайте также
- 16 февраля 2020
-
16:30
-
16:27
-
16:07
-
16:05
-
15:42
-
15:21
-
15:04
-
14:54
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:05
-
13:55
-
13:43
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
12:54
-
12:45
-
12:42
-
12:28
-
12:04
-
11:53
-
11:30
-
11:29
-
10:59
-
10:53
-
10:32
-
10:15
-
09:57
-
09:42
-
09:38
-
09:18
-
09:17
Партнерский контент