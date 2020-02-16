Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фиорентина» разгромила «Сампдорию», «Сассуоло» уступил «Парме»

«Фиорентина» разгромила «Сампдорию», «Сассуоло» уступил «Парме»
Футбол / Италия 0

В Италии состоялись очередные матчи 24-го тура Серии А. «Фиорентина» одержала крупную победу в матче с «Сампдорией», «Сассуоло» на своём поле проиграл «Парме».

«Фиорентина» в гостевом матче с «Сампдорией» забила три мяча ещё в первом тайме. Мартен Торсби отправил мяч в собственные ворота, а затем Душан Влахович и Федерико Кьеза реализовали по одному пенальти каждый. Во втором тайме Влахович и Кьеза забили уже с игры. «Сампдория» в концовке лишь сумела отыграть один мяч, это сделал Маноло Габбьядини.

«Сассуоло» на своём поле принимал «Парму». В этой встрече исход решил форвард гостей Жервиньо, который забил единственный мяч на 35-й минуте.

«Парма» после этой победы набрала 35 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» располагается на 12-м месте (29). «Фиорентина» с 28 очками находится на 13-м месте, а «Сампдория» — на 17-м (23).

Италия - Серия А. 24-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 1
Парма
Парма
0:1 Жервиньо – 25'
Италия - Серия А. 24-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 5
Фиорентина
Флоренция
0:1 Торсби – 8' (автогол)   0:2 Влахович – 18' (пен)   0:3 Кьеза – 40' (пен)   0:4 Влахович – 57'   0:5 Кьеза – 78'   1:5 Габбьядини – 90'
Удаления: Мурру – 39' / Бадель – 44'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020