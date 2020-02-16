«Фиорентина» разгромила «Сампдорию», «Сассуоло» уступил «Парме»

В Италии состоялись очередные матчи 24-го тура Серии А. «Фиорентина» одержала крупную победу в матче с «Сампдорией», «Сассуоло» на своём поле проиграл «Парме».
«Фиорентина» в гостевом матче с «Сампдорией» забила три мяча ещё в первом тайме. Мартен Торсби отправил мяч в собственные ворота, а затем Душан Влахович и Федерико Кьеза реализовали по одному пенальти каждый. Во втором тайме Влахович и Кьеза забили уже с игры. «Сампдория» в концовке лишь сумела отыграть один мяч, это сделал Маноло Габбьядини.
«Сассуоло» на своём поле принимал «Парму». В этой встрече исход решил форвард гостей Жервиньо, который забил единственный мяч на 35-й минуте.
«Парма» после этой победы набрала 35 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» располагается на 12-м месте (29). «Фиорентина» с 28 очками находится на 13-м месте, а «Сампдория» — на 17-м (23).
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