Обамеянг забил головой в матче с «Ньюкаслом»

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).

Форвард отличился ударом головой на 54-й минуте, замкнув навес в исполнении Николя Пепе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживает встречу арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистируют судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.

«Арсенал», набрав 31 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (31) — на 12-м месте.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Англии сезона-2019/2020