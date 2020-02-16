Обамеянг забил головой в матче с «Ньюкаслом»
Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Форвард отличился ударом головой на 54-й минуте, замкнув навес в исполнении Николя Пепе.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживает встречу арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистируют судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.
«Арсенал», набрав 31 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (31) — на 12-м месте.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей чемпионата Англии сезона-2019/2020
«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч 26-го тура чемпионата Англии
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