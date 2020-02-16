«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч 26-го тура чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 16 февраля.



Ставка: обе забьют за 1.91.



«Арсенал», сменивший тренера в ходе этого сезона, будет принимать на своем поле «Ньюкасл» — команду Стива Брюса. Эта типично английская команда в этом сезоне: много защитников, много внимания обороне, много вертикальных передач вперёд, результаты периодически есть, а периодически их нет.



Что же будет в этом матче? Я думаю, что это одна из самых сложных для анализа игр ближайшего тура, потому что на выезде с «Арсеналом» было бы всё понятно — на выезде он практически никогда не выигрывает, и круг выбора ставок сузился бы. Но дома «Арсенал» играет намного лучше. Здесь логично предположить, что «Арсенал» будет мотивирован. У него есть неплохие исполнители в атаке, вернулся Обамеянг после дисквалификации. Думаю, эта команда сможет забить «Ньюкаслу».



Как вы знаете, в ходе всего этого сезона к обороне «Арсенала» есть очень много серьёзных вопросов. Даже эффект появления нового тренера пока не сильно сказывается на качестве игры команды в обороне. Поэтому я думаю, что и «Ньюкасл» — команда, которая в первую очередь заточена на контратакующий футбол, — сможет отличиться».

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: опытный Стив Брюс не даст лёгкой жизни Артете и Обамеянгу В восьми предыдущих очных встречах лондонцы лишь раз победили с разницей более чем в один мяч.