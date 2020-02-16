«Реал Мадрид» — «Сельта»: Фёдор Смолов — в стартовом составе гостей

Сегодня, 16 февраля, состоится матч «Реал Мадрид» — «Сельта». Встреча 24-го тура Примеры пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на этот матч. За «Сельту» с первых минут на поле выйдет российский форвард Фёдор Смолов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Вальверде, Азар, Бэйл, Бензема.

«Сельта»: Рубен, Айду, Оласа, Васкес, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Смолов, Аспас.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 23 турах набрал 52 очка. Столько же баллов и у «Барселоны», но каталонцы уже провели свой матч в 24-м туре Примеры, победив «Хетафе» (2:1).

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 20 очков в 23 турах.