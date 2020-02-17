Луис Адриано забил и помог «Палмейрасу» одержать победу. Видео
«Палмейрас» одержал победу в домашнем матче 6-го тура чемпионата Паулиста с «Мирассолом». Итоговый счёт – 3:1.
На 76-й минуте, когда счёт был 2:1, точку в противостоянии поставил нападающий хозяев Луис Адриано, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак». 32-летний форвард получил передачу с фланга на границе штрафной площади, подработал мяч и вторым касанием отправил его в нижний угол ворот. Удар получился сильным, и голкипер не сумел среагировать на него.
Видео гола доступно на «Чемпионате».
Адриано перешёл в «Палмейрас» прошлым летом, а до этого на протяжении двух с половиной лет защищал цвета «Спартака». С красно-белыми бразилец стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
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