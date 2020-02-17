Радченко: после гола «Реалу» отношение к Смолову будет совершенно другим
Бывший футболист сборной России и ряда испанских клубов Дмитрий Радченко высказался о голе нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в ворота мадридского «Реала» в матче 24-го тура Примеры (2:2).
«Не надо сравнивать чемпионаты Испании и России. Во-первых, Смолов приехал в другой чемпионат. Во-вторых, он иностранец. В-третьих, в испанских клубах очень большая конкуренция. Там нужно в каждой игре и на каждой тренировке доказывать свою состоятельность.
Тот факт, что Смолов забил, тем более «Реалу», – это большой шаг вперёд. Для полной адаптации должно ещё пройти время, но этот гол придаст сил и эмоций, а отношение к Смолову будет уже совершенно другим», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
«Смолов был филигранен, как хирург». Ведущая газета Испании в восторге от россиянина
Пишут, что «Сельта» нашла «свой ключ к спасению».
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