Головин — в символической сборной 25-го тура чемпионата Франции от L’Equipe

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную 25-го тура французской Лиги 1 по версии издания L’Equipe, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
На прошлой игровой неделе 23-летний российский футболист отметился результативной передачей на нападающего Ислама Слимани в домашнем матче с «Монпелье». Гол стал единственным во встрече, а благодаря победе монегаски приблизились к зоне еврокубков. В сборную также вошёл одноклубник Головина – защитник Камил Глик.
Сборная 25-го тура Лиги 1: Александр Укиджа («Метц»), Кристоф Эрей («Ницца»), Камил Глик («Монако»), Ньянзу Куасси («Пари Сен-Жермен»), Жордан Амави («Марсель»), Сиди Сарр («Ним»), Александр Головин («Монако»), Гаэль Какута («Амьен»), Мунир Шуиар («Дижон»), Валер Жермен («Марсель»), Серу Гирасси («Амьен»).
- 17 февраля 2020
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