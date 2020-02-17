Головин — в символической сборной 25-го тура чемпионата Франции от L’Equipe

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную 25-го тура французской Лиги 1 по версии издания L’Equipe, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



На прошлой игровой неделе 23-летний российский футболист отметился результативной передачей на нападающего Ислама Слимани в домашнем матче с «Монпелье». Гол стал единственным во встрече, а благодаря победе монегаски приблизились к зоне еврокубков. В сборную также вошёл одноклубник Головина – защитник Камил Глик.



Сборная 25-го тура Лиги 1: Александр Укиджа («Метц»), Кристоф Эрей («Ницца»), Камил Глик («Монако»), Ньянзу Куасси («Пари Сен-Жермен»), Жордан Амави («Марсель»), Сиди Сарр («Ним»), Александр Головин («Монако»), Гаэль Какута («Амьен»), Мунир Шуиар («Дижон»), Валер Жермен («Марсель»), Серу Гирасси («Амьен»).

Головин тащит «Монако». Сделал шикарный голевой пас Полузащитник сборной России отличился перед дисквалификацией.