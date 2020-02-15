Подачи Головина – класс! Наш парень отдал решающий голевой пас

«Монако» после двух побед подряд в чемпионате Франции над «Анже» (1:0) и «Амьеном» (2:1) поднялся на седьмое место и в 25-м туре принимал своего конкурента в борьбе за место в еврокубках «Монпелье», имевшего на два очка больше. Накануне этой игры дисциплинарный комитет лиги сообщил, что Александр Головин заработал дисквалификацию за перебор жёлтых карточек: российский полузащитник получил три предупреждения за последние десять матчей. Однако санкции вступят в силу с 18 февраля, поэтому бывший «армеец» пропускает следующую встречу с «Дижоном» (22-го числа), а с «Монпелье» смог сыграть.

Где сейчас деньги за Головина и кому они положены? Мы разобрались.

В схеме 4-3-1-2 Головин действовал на позиции одного из трёх центрхавов, а при обороне нередко смещался на правый фланг полузащиты. В первом тайме были две потенциально голевые атаки «Монако», в которых поучаствовал российский игрок. Уже на 2-й минуте Головин с Исламом Слимани разорвали на пару оборону «Монпелье», состоявшую из трёх центральных защитников, и после ответной передачи алжирца Александр неточно пробил из хорошей позиции. Впрочем, этот удар в любом случае не был бы засчитан, поскольку до этого наш легионер чуть-чуть затянул с передачей – судья зафиксировал офсайд.



Похожий момент случился и на исходе получаса. Только теперь всё было по правилам. К сожалению, Головин опять загубил верный шанс, нанося удар из убойной позиции с шести-семи метров. Россиянин начал своим перехватом быструю атаку три в два, а потом грамотно разыграл «стенку» со Слимани, так что в этом эпизоде гол Александр точно заслужил. Но при игре на добивании Головину не повезло: он вынужден был быстро принимать решение и пробил с левой выше цели. Очень обидный промах!

Реализация по-прежнему остаётся тем элементом игры, над которым Головину нужно работать особенно усердно. Зато исполнение «стандартов» ему всегда можно доверять. В начале второго тайма Александр сделал отличную подачу с углового, а Слимани выиграл верх у 42-летнего капитана «Монпелье» Хилтона и открыл счёт. Угловой «Монако» тоже заработал благодаря опасному кроссу российского полузащитника. По игре монегаски не переигрывали соперника настолько, чтобы утверждать, что гол хозяев назревал, но тем ценнее голевая передача Головина.

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Вообще у российского полузащитника хорошее взаимопонимание со Слимани. При счёте 1:0 они вдвоём соорудили ещё одну атаку по центру, которая могла завершиться голом, если бы проникающая передача Головина получилась чуть более точной. Но и единственного забитого мяча «Монако» хватило, чтобы взять три очка и обойти «Монпелье» в таблице. По ударам монегаски превзошли соперника – 16:13, а вот в створ ворот обе команды попали по два раза. Очередная тяжёлая победа.



Подуставшего Головина заменил на 87-й минуте Бенжамин Хенрихс. Александр стал одним из лучших в составе «Монако» по оценке Whoscored – заработал 7,80 балла. В активе российского полузащитника один удар, два ключевых паса, 85% точных передач, четыре обводки, а также по одному отбору, перехвату и выносу мяча.